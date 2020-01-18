В Алексине, Кимовске и Черни усилят земельный контроль

Около 3 тысяч земельных участков проверили сотрудники управления Росреестра по Тульской области в 2019 году. Как выяснилось, не все наделы используются по назначению.



В ходе обследования 2671 участков были обнаружены 515 административных нарушений. Больше всего — в Алексине, Кимовском и Чернском районах.

В ряде случаев земли были самовольно захвачены и находились в пользовании у людей и организаций, не имеющих на это право.

По результатам проверок руководителям муниципальных образований рекомендовали провести местные проверки, также материалы направлены государственным инспекторам по использованию и охране земель.

Ранее мы рассказывали, что в Алексине в частной собственности оказались прибрежная зона Оки и пруд.