В Туле лжеполицейские вымогали у коммерсанта 20 млн рублей

В Туле осуждены четыре местных жителя, которые под видом полицейских вымогали деньги у коммерсанта.



В апреле 2019 года, представившись бизнесмену сотрудниками полиции, они потребовали 20 млн рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело за якобы совершённое преступление.

Коммерсант передал вымогателям часть суммы и сообщил о требованиях в полицию. При передаче последующей суммы злоумышленников задержали сотрудники УФСБ.

В рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ суд признал всех четверых виновными в покушении на мошенничество и назначил им наказание в виде заключения в колонию на срок от 2 лет 4 месяцев до 3 лет.