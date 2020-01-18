Судья, не сумевший закрыть незаконный завод в Ясногорском районе, отчислен из штата

Судья Ясногорского районного суда Николай Курбатов отчислен из штата.



Соответствующий приказ 9 января 2020 года издал начальник управления Судебного департамента в Тульской области на основании решения квалификационной коллегии судей.

Отмечается, что Курбатов отчислен с 15 января 2020 года в связи с уходом в отставку.

Одно из последних дел Курбатова — резонансный процесс по работе завода в деревне Тайдаково Ясногорского района. В течение нескольких лет предприятие существовало на участке земли, который предназначался для ведения сельского хозяйства и получало многомиллионные прибыли.

Суд пришёл к выводу, что земельный участок действительно используется незаконно. Однако судья Николай Курбатов посчитал, что вопрос о сносе спорных строений администрацией района был заявлен преждевременно. Тем самым владельцу дали возможность узаконить его строения, переведя землю из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленного и иного специального назначения.