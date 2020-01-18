На тульском «Штампе» сообщают о массовом сокращении рабочих и урезании зарплат

На тульском заводе «Штамп» идёт волна массовых сокращения.



Об этом сообщил один из работников предприятия «Тульским новостям».

По словам собеседника издания, не так давно завод лишился крупного заказа. После этого часть работников уволили, другим урезали зарплаты.

«Тем, кого сократили, „повезло“ больше, потому что по закону им всё выплатили. Не повезло тем, кто остался. Нам резко снизили зарплату на 35%, полностью отняв премию. И об этом нас не информировали. И теперь мы не знаем, как быть — нечем платить за ипотеки и кредиты», — пояснил он.