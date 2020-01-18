Туляки удивили Австрию «пряничным» сноубордом

Тульская область участвует в международной выставке туризма Ferien Messe Wien 2020, которая проходит в столице Австрии Вене.



Здесь презентуют маршруты для туристов, культурные программы и арт-объекты.

Поскольку Австрия всегда ассоциировалась с горнолыжными курортами, на стенде Тульской области изобразили спортсмена на «пряничном» сноуборде, с надписью на плакате «Русская изобретательность живёт здесь».

Посетителям выставки туляки предложили попробовать белёвские пастилу и хрустилу, конфеты и зефир, тульский пряник и смокву.