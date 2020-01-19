Руководство тульского «Штампа» обещает вернуть «оптимизированных» сотрудников летом при получении нового заказа

Генеральный директор тульского завода «Штамп» Виктор Рац прокомментировал информацию о массовых сокращениях на предприятии.



По его словам, завод выполнил узкопрофильный заказ с высокой доходностью, после чего «оптимизировал часть коллектива». Всех сотрудников премировали, они получили выплаты в полном объёме.

Ещё в декабре 2019 года состоялась встреча руководства предприятия с коллективом, где работникам разъяснили ситуацию с зарплатой на 2020 год.

«Завод планирует получить новый контракт на 2021 год. Это позволит возобновить производство летом этого года, вернуть сотрудников и обеспечить их зарплатой и премиальными выплатами», — приводят «Тульские новости» слова Раца.