Медведев продолжит возглавлять «Единую Россию»

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия».



Об этом он сам заявил в интервью программе «Время» Первого канала.

«Если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии „Единая Россия“», — сказал он.

Медведев пояснил, что на партии лежит огромная ответственность перед россиянами за развитие страны, «Единая Россия» решает задачи, связанные с повышением уровня благосостояния людей, а также отдельные вопросы, связанные с развитием конкретных регионов и городов.

«Нужно готовиться и к тем выборам, которые будут в этом году 13 сентября. И, конечно, уже потенциально к выборам в Госдуму, которые будут в следующем году», — добавил он.

15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку. Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. Премьер-министром стал Михаил Мишустин.