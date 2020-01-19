Зима-2020 может стать одной из самых мрачных

Нынешняя зима может стать одной из самых мрачных, сообщил ио главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



В декабре жители Москвы, Подмосковья, Тульской области и соседних регионов видели солнце всего 8 часов. В январе солнечным можно назвать лишь один день 6 января, ещё несколько дней солнце показывалось эпизодически.

Такая ситуация вызывает в организме недостаток витамина Д, которая приводит к недостаточному усвоению кальция.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни солнце можно будет видеть чаще, хотя абсолютно ясных дней до конца месяца не предвидится.