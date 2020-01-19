Тульская пенсионерка помогла поймать банду цыган, одну из которых разыскивали федералы

В Новомосковске задержали группу цыган по подозрению в мошенничестве.



В полицию обратилась 85-летняя жительница Пролетарского округа Тулы, которая сообщила, что к ней заходила гражданка, представившаяся сотрудницей социальной службы. После её визита у пенсионерки пропали 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий вычислили автомобиль, на котором передвигалась предполагаемая мошенница. Данные о розыске машины передали всем наружным нарядам, несущим службу на территории Тульской области.

Автомобиль был остановлен под Новомосковском, в салоне находились пятеро цыган, в том числе 21-летняя подозреваемая в краже денег. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Также оказалось, что одна из пойманных цыганок находилась в федеральном розыске — она по схожему сценарию совершила кражу в Кировской области.