К туляку нагрянул «Гром» из-за конопли в гараже

В Туле задержан 45-летний мужчина по подозрению в незаконном обороте наркотиков.



Сотрудники полиции установили, что подозреваемый в своём гараже выращивал коноплю. 15 января мужчину задержали при силовой поддержке подразделения «Гром».

В присутствии понятых у него изъяли марихуану, растения конопли и её части общей массой более 2 кг.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.