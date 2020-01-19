Коллектив алексинского водоканала пожаловался на негатив

Коллектив муниципального предприятия «Водо-канализационное хозяйство г. Алексин» опубликовал открытое письмо, в котором пожаловался на «необоснованные обвинения» в социальных сетях.



Напомним, ранее местные общественники неоднократно жаловались на загрязнение реки Мышега с очистных сооружений. Алексинский водоканал был оштрафован на общую сумму 11 млн рублей. Проект модернизации очистных стоит около 8 млн рублей, вся модернизация оценивается в 870 млн.

22 января ио директора предприятия Сергей Коростелев пообещал в прямом эфире публично ответить на вопросы, интересующие горожан.

В письме, подписанном главным инженером МУП Олегом Поздняковым, говорится, что «нападки на предприятие в социальных сетях и СМИ» мешают коллективу работать. По словам Позднякова, нынешнее руководство практически «вывело предприятие из финансового кризиса». При этом ранее в Алексине требовали отстранения команды Эдуарда Эксаренко от руководства водоканалом.

«Коллектив предприятия МУП „ВКХ город Алексин“ в лице главного инженера Позднякова О. В., главного энергетика Крючкова С. Ю., начальника цеха очистных сооружений и конструкций Гавриченкова А. С., начальника лаборатории Зубковской Е. С., начальника цеха водопроводно-канализационных сетей Савельева А. А., инженера эколога Каменного А. С., начальника планово-экономического отдела Нечаевой С. В.

Решили обратиться к Вам в связи с постоянными и необоснованными обвинениями в адрес коллектива и руководства предприятия в недобросовестной работе, не исполнении прямых должностных обязанностей, нанесении значительного ущерба экологии и по финансово-экономическому состоянию водоканала в целом.

Коллектив предприятия ответственно заявляет – МУП „ВКХ г. Алексин“ работает в круглосуточном режиме, ведется непрерывный контроль за работой всех систем, необходимых для обеспечения населения и промышленных потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

С 2018 г. по настоящее время новым руководством предприятия Эксаренко Э. И., Коростелевым С. В., Стуковым А. В. проведена огромная работа по выводу предприятия из финансового кризиса. Были разработаны и успешно осуществлены две антикризисные программы:

— Программа финансово-экономического оздоровления предприятия (погашение кредиторской задолженности в размере более 70 млн руб.).

— Программа технического переоснащения (закупка нового более экономичного и компактного автотранспорта и спецтехники, установка энергосберегающего оборудования, систем автоматизации на насосных станциях, замена насосных агрегатов и капитальный ремонт основных водоводов, канализационных коллекторов, приобретение современного инструмента для оснащения работников аварийно-восстановительных бригад предприятия).

В настоящее время все силы и возможности предприятия направлены на решение важнейшей проблемы реконструкции очистных сооружений города. Выполнено предпроектное обследование, оформлено техническое задание, оплачена 1/3 стоимости проектных работ (2 млн 652 тыс. руб.). Основное направление работы проектировщиков – устранение неприятных запахов с очистных сооружений и очистка сточных вод до требуемых нормативов. Такое направление стало непосредственным курсом всего проекта реконструкции. При новом руководстве работники МУП „ВКХ г. Алексин“ своевременно получают заработную плату.

Водоканал – это сотни километров водопроводных и канализационных труб, более тысячи колодцев, десятки КНС станций и не только, и все это хозяйство обслуживают 200 сотрудников, которые зачастую работают в напряженных условиях, особенно во время устранения аварий.

Однако искусственно создаваемое негативное общественное мнение о нашей работе, не только не способствует качественному выполнению работ, но и буквально отбивает руки. Проблемы есть и мы ни в коем случае их не скрываем, мы пытаемся их решить. Поэтому для нас важна поддержка жителей города Алексин, а не постоянный негатив.

Мы всего лишь просим прекратить нападки на предприятие в социальных сетях и средствах массовой информации, дать нам возможность спокойно работать и выполнять поставленные задачи!

Уважаемые жители города Алексин, алексинцы, надеемся на Ваше понимание и объективную оценку нашей трудовой деятельности!» — говорится в обращении, опубликованном в группе водоканала в соцсети.