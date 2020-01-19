Дюмину придётся решать проблемы тульского «Штампа»

Тульский завод «Штамп», практически полностью зависимый от гособоронзаказа, испытывает не лучшие времена.



Ранее сотрудники предприятия сообщили о массовых сокращениях и урезаниях зарплат тем, кто остался работать. Сокращения подтвердил гендиректор «Штампа» Виктор Рац.

«Наш завод на 97% работает на „оборонку“, практически целиком и полностью зависит от заказов Минобороны. В ноябре 2019 года поступила информация о том, что одно из направлений производства полностью будет закрыто. Для того, чтобы завод работал, на высоком уровне, в том числе в Минобороны, решаются вопросы о его загрузке», — пояснил Рац в интервью изданию «Молодой коммунар», уточнив, что к этому подключился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам Раца, у предприятия есть перспективы, но руководство «Штампа» вынуждено было сократить около 200 работников в конце прошлого года.

«Провели собрание, объяснили ситуацию, выплатили необходимые компенсации, взяли все координаты с тем, чтобы, как только появится новый заказ, вернуть людей обратно. Это высококвалифицированные специалисты, в основном, станочники-универсалы и сварщики. Знаю, что многие из них уже работают на других тульских предприятиях», — добавил он.

Кроме того, по словам гендиректора, в декабре к нему обратился председатель профкома с проблемой невыплаты премий сотрудникам.

«Я встретился с коллективом, рассказал, в чём сложности сложившейся ситуации, в том числе и финансовые, попросил людей не торопиться с принятием решения об увольнении», — отметил Рац.

Сам он выразил уверенность, что вопрос по оборонному заказу решится в ближайшее время.