В Новомосковске по жалобе жителя закрыли кафе

Роспотребнадзор нашёл нарушения в одном из кафе в новомосковском микрорайоне Сокольники.



В ведомство поступила жалоба одного из жителей. В ходе административного расследования выяснилось, что в организации нет горячей воды и моечного отделения для торгового инвентаря, помещениям требуется ремонт. Также сотрудникам Роспотребнадзора не показали договора на проведение дезинсекции и дератизации.

В связи с выявленными нарушениями кафе закрыли на 45 суток. За это время необходимо устранить все нарушения.