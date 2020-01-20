Маломерные судна обложили налогами

С 1 января 2020 года любое зарегистрированное маломерное судно является объектом налогообложения.



Не подлежат государственной регистрации маломерные суда массой менее 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт включительно, используемые в коммерческих целях.

Маломерные суда, осуществляющее коммерческую деятельность и прогулочные суда, длиной более 20 метров, проходят классификацию и освидетельствование с выдачей акта. Государственная регистрация осуществляется капитаном морского порта либо государственными бассейновыми управлениями водных путей и судоходства. При этом также выдается судовой билет.

С 1 января 2020 года владельцам маломерных судов с мощностью двигателя до 10 л. с., которые были зарегистрированы до вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012 №36-ФЗ, нужно обратиться по месту регистрации маломерного судна в подразделения Центра ГИМС МЧС.

Снятие маломерного судна осуществляется исключительно по месту регистрации. Госпошлина за снятие с учёта маломерного судна не взимается. Необходимо иметь: судовой билет, оригинал паспорта, копию паспорта (первой страницы и страницы с пропиской), заявление (заполняется на месте).