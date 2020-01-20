Юрий Чайка покидает пост генпрокурора России

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка уходит с должности, сообщили в Кремле.



Отмечается, что Чайка покидает свой пост, который занимал с 2006 года, в связи с переходом на другую работу.

Президент РФ Владимир Путин внёс кандидатуру замглавы Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генпрокурора.

15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Сейчас идёт процесс формирования нового правительства. Премьер-министром уже назначен Михаил Мишустин.