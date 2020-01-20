В Узловой задержан мужчина, причинивший подростку смертельную травму

В Тульской области задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку, повлекшего его гибель.



Напомним, 17 декабря в Новомосковскую городскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой поступил житель Узловой. 23 декабря он скончался.

Следователи при участии сотрудников УМВД установили и задержали подозреваемого.

По версии следствия, 17 декабря на улице Завенягина в Узловой в ходе ссоры 21-летний мужчина на почве неприязни ударил подростка по голове неустановленным предметом.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ, он заключён под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.