В лесу под Тулой неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения, арестована спецтехника (видео)

В Пролетарском округе Тулы пресекли попытку демонтажа с последующим сбытом чугунных труб питьевого водоснабжения.



Трубы диаметром 500 выкапывали с помощью спецтехники в лесополосе МО Медвенское.

На месте работают сотрудники полиции, о случившемся поставлены в известность прокуратура и министерство природных ресурсов Тульской области.

Повреждена лесополоса протяженностью 1400 м и шириной 25 м. Уже известно, что владелец экскаватора — гражданин Ближнего Зарубежья.





@Tularegion71 в результате указанных действий повреждена лесополоса протяженностью 1400м и шириной 25м. В настоящее время ведётся проверка pic.twitter.com/eXj0aIwvXo — Пролетарский округ (@TU_Proletarsky) January 20, 2020

@Tularegion71 в результате указанных действий повреждена лесополоса протяженностью 1400м и шириной 25м. В настоящее время ведётся проверка pic.twitter.com/f8jKtmADi8 — Пролетарский округ (@TU_Proletarsky) January 20, 2020