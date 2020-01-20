В лесу под Тулой неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения, арестована спецтехника (видео)

В Пролетарском округе Тулы пресекли попытку демонтажа с последующим сбытом чугунных труб питьевого водоснабжения.

Трубы диаметром 500 выкапывали с помощью спецтехники в лесополосе МО Медвенское.

В лесу под Тулой неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения, арестована спецтехника (видео)

На месте работают сотрудники полиции, о случившемся поставлены в известность прокуратура и министерство природных ресурсов Тульской области.

В лесу под Тулой неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения, арестована спецтехника (видео)

Повреждена лесополоса протяженностью 1400 м и шириной 25 м. Уже известно, что владелец экскаватора — гражданин Ближнего Зарубежья.

В лесу под Тулой неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения, арестована спецтехника (видео)
В лесу под Тулой неизвестные пытались выкопать трубы водоснабжения, арестована спецтехника (видео)