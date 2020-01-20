Тульским чиновникам запретят иметь второе гражданство и вид на жительство за рубежом

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о поправке к Конституции.



Согласно проекту, граждане со вторым гражданством и те, у кого есть вид на жительство за рубежом, не смогут занимать должности государственной и муниципальной службы.

Президентом сможет стать гражданин от 35 лет без второго гражданства, который последние 25 лет живёт в России или на территориях, которые вошли в состав России. Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.

Предлагается установить минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения.

Назначение руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, а также прокуроров регионов предлагается осуществлять после консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, к полномочиям Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению президента РФ полномочий судей Конституционного суда РФ, судей Верховного суда РФ, судей кассационных и апелляционных судов.

Предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституцию подлежат вынесению на общероссийское голосование. Наиболее вероятной датой называют 12 апреля.