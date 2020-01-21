В тульском «Голосе» сменился председатель

19 января прошла отчётно-выборная конференция тульского регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос».



На ней избрали председателя и новый состав регионального совета. Председателем вместо Алексея Власова стал Михаил Шестаков.

В свою очередь Власов заявил о приостановлении своего членства в движении.

Ранее СМИ писали о конфликте в тульском «Голосе» из-за сотрудничества в предвыборный период с одним из кандидатов в депутаты в городскую Думу, бывшим членом «Единой России» Олегом Сухановым.