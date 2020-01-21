Объявлены новые участники фестиваля «Дикая мята»

Стали известны новые участники фестиваля «Дикая мята», который пройдёт в деревне Бунырёво под Алексином с 19 по 21 июня 2020 года.



Среди них трио Cream Soda, которое называют одним из главных прорывов этого года. Их альбом «Комета» занял 3-е место в топ-чарте Apple Music, а клип на дебютный сингл с пластинки «Никаких больше вечеринок» набрал более 3 млн просмотров.

La Chica благодаря живым выступлениям с выдающимися французскими музыкантами получила широкую известность на парижской андеграундной сцене.

Bishop Briggs с дебютным треком Wild Horses заняла 1-е место в Spotify как самый прослушиваемый трек в Великобритании. Она участвует в фестивалях Coachella, Lollapalooza, Austin City Limits, Woodstock.