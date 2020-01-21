В Алексине продадут часть автовокзала

В Алексине выставили на продажу здание автовокзала на улице Генерала Короткова, 4.



Информация о продаже объекта площадью 580 кв. м появилась на сайте объявлений «Авито». Стоимость — 15,2 млн рублей. Отмечается, что в кирпичном здании проведены центральные коммуникации (свет, газ, вода, канализация).

Как стало известно, будут проданы торговые площади, которые уже долгое время находятся в частной собственности, а также примыкающие 30 соток земли, где предлагается проводить ярмарки. Кассы и зал ожидания останутся в собственности государства.

Ранее в Алексине выставили на продажу пруд и прибрежные зоны Оки.