Чайку отправляют на Северный Кавказ

Президент РФ Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке стать полпредом на Северном Кавказе.



Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что указ о назначении пока не подписан.

Предложение прозвучало на встрече Владимира Путина с Юрием Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого президент накануне предложил на пост генпрокурора.

С июня 2018 года полпредом на Северном Кавказе является ветеран «Альфы», бывший глава спецназа ГРУ и инициатор ареста сенатора Арашукова генерал-лейтенант ФСБ Александр Матовников.