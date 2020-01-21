В Тульской области детям-сиротам приходилось снимать жильё из-за бездействия чиновников

В Белёвском районе 13 детей-сирот смогли получить благоустроенное жильё только благодаря вмешательству прокуратуры.



С 2016 года по 2019 год они были включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых должны обеспечить жильём. Однако квартиры молодым людям не предоставлялись, в связи с чем они были вынуждены платить за аренду.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области обеспечить граждан благоустроенными жилыми помещениями.

Суд требования полностью удовлетворил, решения суда исполнены.