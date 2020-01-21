В Венёвском районе жителям предложили доплатить за обустройство дороги

Жителям Венёвского района предложили за свой счёт обустроить съезд к населённым пунктам Новосёлки и Рогово.



В результате капитального ремонта трассы Тула — Венёв уровень дороги поднялся на 2 метра, из-за чего стало невозможно подъезжать к посёлкам. В результате венёвцам приходится преодолевать два крутых поворота и опасный съезд. А за благоустройство жителям предложили заплатить, пожаловались они.

Как сообщил на оперативном совещании у губернатора министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, уровень трассы был поднят для изменения радиусов поворотов для обеспечения безопасности дорожного движения. Администрация обеспечила съезд к Новосёлкам и Рогово, который является несанкционированным.

Губернатор Алексей Дюмин поручил главе администрации Венёвского района Андрею Шубчинскому совместно с министерством транспорта в кратчайшие сроки найти решение проблемы.