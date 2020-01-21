В составе нового правительства не будет Скворцовой и Мутко

Стали известны члены нового правительства России. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.



Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин в новый состав кабмина не попал. Ранее эксперты прогнозировали, что ему может достаться должность главы Минобороны.

У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей:

Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;

Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;

Виктория Абрамченко — вице-премьер;

Татьяна Голикова — вице-премьер;

Юрий Борисов — вице-премьер;

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;

Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО;

Алексей Оверчук — вице-премьер;

Марат Хуснуллин — вице-премьер.

Министры:

Сергей Шойгу — министр обороны;

Сергей Лавров — министр иностранных дел;

Антон Силуанов — министр финансов;

Ольга Любимова — министр культуры;

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;

Александр Новак — министр энергетики;

Евгений Дитрих — министр транспорта;

Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;

Михаил Мурашко — министр здравоохранения;

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства;

Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ;

Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Сергей Кравцов — министр просвещения;

Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Олег Матыцын — министр спорта;

Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;

Максим Решетников — министр экономического развития.

В состав нового правительства не вошли 13 министров и вице-премьеров:

Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко;

Вице-премьер по вопросам промышленности и ТЭК Дмитрий Козак;

Вице-премьер по вопросам цифровизации экономики, транспорта и связи Максим Акимов;

Вице-премьер по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец;

Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев;

Министр просвещения Ольга Васильева;

Министр культуры Владимир Мединский;

Министр экономического развития Максим Орешкин;

Министр здравоохранения Вероника Скворцова;

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин;

Министр спорта Павел Колобков;

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков;

Министр юстиции Александр Коновалов;