В составе нового правительства не будет Скворцовой и Мутко

Стали известны члены нового правительства России. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.
Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин в новый состав кабмина не попал. Ранее эксперты прогнозировали, что ему может достаться должность главы Минобороны.
У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей:
Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;
Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;
Виктория Абрамченко — вице-премьер;
Татьяна Голикова — вице-премьер;
Юрий Борисов — вице-премьер;
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО;
Алексей Оверчук — вице-премьер;
Марат Хуснуллин — вице-премьер.
Министры:
Сергей Шойгу — министр обороны;
Сергей Лавров — министр иностранных дел;
Антон Силуанов — министр финансов;
Ольга Любимова — министр культуры;
Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;
Александр Новак — министр энергетики;
Евгений Дитрих — министр транспорта;
Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;
Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства;
Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ;
Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Сергей Кравцов — министр просвещения;
Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Олег Матыцын — министр спорта;
Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
Максим Решетников — министр экономического развития.
В состав нового правительства не вошли 13 министров и вице-премьеров:
Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко;
Вице-премьер по вопросам промышленности и ТЭК Дмитрий Козак;
Вице-премьер по вопросам цифровизации экономики, транспорта и связи Максим Акимов;
Вице-премьер по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец;
Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев;
Министр просвещения Ольга Васильева;
Министр культуры Владимир Мединский;
Министр экономического развития Максим Орешкин;
Министр здравоохранения Вероника Скворцова;
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин;
Министр спорта Павел Колобков;
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков;
Министр юстиции Александр Коновалов;