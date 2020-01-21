Богородицкий глава полгода под следствием, но до сих пор при должности

Уголовное дело о гибели в Богородицке 6-летнего ребёнка, на которого упала часть бетонного забора, до сих пор расследуется.



Об этом рассказал глава управления Следственного комитета по Тульской области Александр Стариков на брифинге для журналистов.

Трагедия случилась весной 2018 года. Только в июне 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В ближайшие месяцы расследование должно войти в завершающую стадию.

Было установлено, что бетонное ограждение сняли с кадастрового учёта как «сооружение не относящееся к категории недвижимого имущества» именно в день трагедии. В ходе экспертизы специалисты выяснили, что бетонный забор не соответствовал нормам: упавшая секция ограждения находилась в недопустимом состоянии, соседние — в аварийном и ограничено работоспособном.

«Мы подозреваем, что халатность была допущена со стороны чиновников местного уровня, которые своевременно не приняли меры. Свою точку зрения мы выразили в предъявлении обвинения главе этого района», — пояснил Стариков.

Однако глава Богородицкого района Вадим Игонин до сих пор продолжает работать на своей должности, которую он занимает с весны 2017 года.

До этого Игонин руководил районом с 2011 по 2015 год, но был отстранён после возбуждения на него уголовного дела по факту использования подложного документа в 2006 году, когда Игонин работал в юридическом отделе районной администрации. Впоследствии уголовное дело прекратили.