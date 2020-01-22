Туляки собрали сотни подписей под требованием привести в порядок движение транспорта на Красном перекопе

Жители тульского микрорайона Красный Перекоп собрали полтысячи подписей под обращение к губернатору Алексею Дюмину.



Они требуют перенести остановку общественного транспорта в удобное для пассажиров место, сократить интервалы движения транспорта и обустроить пешеходный переход.

Ещё в начале октября прошлого года мы публиковали жалобу жителей, которые рассказывали, что им приходилось ждать транспорта у обочины на бездорожье.

После установки заборов остановку маршрутки №55 перенесли, но в крайне неудобное для пассажиров место — далеко от трамвайной остановки. При этом новую остановку забыли оборудовать остановочным павильоном, осветить и заасфальтировать, к ней нужно идти по грязи и камням, а вечером — в темноте.

Также у жителей было много претензий относительно работы общественного транспорта. Мы публиковали коллективное письмо к губернатору, под которым туляки собирали подписи.

На оперативном совещании чиновники обсудили проблему. Губернатор поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву совместно с сотрудниками ГИБДД и регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства проработать вопрос и решить его в кратчайшие сроки.