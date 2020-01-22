Торговый центр, замешанный в деле Жерздева, увели в оффшор букмекеры

В Новомосковске торговый центр «Первый» сменил владельца — его приобрела фирма, принадлежащая компании, зарегистрированной на Кипре.



Ранее здание на улице Трудовые резервы, 33Б принадлежало ООО «Энергопроминвест» Юрия Струнге. В конце 2019 года торговый центр выкупило брянское ООО «Дельта», зарегистрированное в мае 2019 года.

Торговый центр «Первый» фигурировал в уголовном деле в отношении бывшего главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева.

В октябре 2018 года суд признал Жерздева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему дали два года колонии-поселения. Затем экс-чиновник обжаловал приговор и уменьшил срок до 1 года и 7 месяцев. Также домашний арест засчитают как два дня ареста за один день в колонии.

Суд установил, что Жерздев, будучи главой администрации Новомосковска, в декабре 2016 года принял решение о проведении аукциона по продаже трёх земельных участков около ТЦ «Первый», предназначенных для автостоянки.

На участие в аукционе были поданы три заявки. Один из участников аукциона находился в близких дружеских отношениях с Жерздевым, который пообещал своему знакомому победу в аукционе. С этой целью чиновник заставил одного из участников аукциона отказаться в его участии. В связи с невозможностью добиться отказа от участия в аукционе другого участника Жерздев принял решение, и подготовил документы на отмену аукциона по продаже земельных участков по заведомо ложным сведениям.

«Дельта» занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. Интересно, что учредителем этой организации является ООО «Букмекер Паб» (юридическое лицо букмекерской конторы 1хBet), которое, в свою очередь, принадлежит фирме «Ерлич Лимитед» из кипрской Никосии (87,9%) и бизнесмену Дмитрию Казорину. В 2018 году, в год проведения в России чемпионата мира по футболу, эта букмекерская контора «подняла» более 7 млрд рублей.

Новомосковский ТЦ — не единственная недвижимость, которую прикупили букмекеры. Как пишут СМИ, в 2019 году ООО «Паб» (принадлежит ООО «Букмекер Паб») выкупило 100% акций корпорации «Гринн» Николая Грешилова, объекты которой находятся в 10 регионах Центрального федерального округа. В 2018 году долг «Гринна» перед тремя банками превысил 24 млрд рублей.