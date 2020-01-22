К 500-летию Тульского кремля выпустили уникальную марку

В Туле к 500-летию Тульского кремля выпустили в обращение уникальную почтовую марку.



На ней изображены башня Одоевских ворот Кремля, Успенский собор, здание музея оружия и музея «Тульские самовары».

Марка размером 102×71 мм издана тиражом 25 тысяч экземпляров, номинал составляет 120 рублей. Её можно использовать при пересылке простой и заказной почтовой корреспонденции, а также простой международной корреспонденции. Дополнительно изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения.

Приобрести марку можно только в центральном почтовом отделении по адресу: Тула, проспект Ленина, 33.