Тульские рестораны поразили дешёвыми харчами

Росстат назвал регионы с самыми дорогими и дешёвыми ресторанами.



Оказалось, что в Тульской области пообедать обойдётся дешевле всего — в среднем 315 рублей за обед из двух блюд, напитка и двух ломтиков хлеба.

Далее идут Забайкальский край (347 рублей), Амурская (358), Еврейская автономная (363) и Рязанская (364) области.

Самая высокая цена на обеды в ресторанах зафиксирована в Чечне (1334 рубля), Ярославской (1330), Московской (1242), Новгородской (1201) областях и Ставропольском крае (1163). Москва находится в рейтинге на 10-м месте (1056 рублей).

Меньше всего за ужин заплатят жители Ингушетии (1434 рубля), Курской (1552) и Рязанской (1598) областей. Самый дорогой ужин зафиксирован в Магаданской области (3814 рублей), Москве (3682) и Новосибирской области (3102). В расчёт принимают два вида закусок, одно горячее блюдо, десерт, два вида алкогольных напитков, холодный и горячий напиток и четыре ломтика хлеба.