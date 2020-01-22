Щёкинский глава после резонанса нашёл деньги на вечный огонь

Глава администрации Щёкинского района Александр Гамбург после общественного резонанса вокруг отключения вечного огня в Советске назвал такую ситуацию недопустимой.



Напомним, вчера мы писали, что чиновники не заключили контракт на круглогодичную подачу газа к мемориалу «Скорбящий воин и женщина», в результате оказался погашен вечный огонь.

Как сообщила администрация Советска, это произошло из-за дефицита бюджетных средств. Необходима была сумма в размере 402 тысяч рублей.

«Администрация Щекинского района считает недопустимым отключение вечного огня на мемориале в городе Советске. Работа вечного огня будет возобновлена», — сообщил Гамбург.

Подача газа была возобновлена в ночь на 22 января.