Модернизацию водоканала в Алексине намерены начать в 2020 году (видео)

Несмотря на миллионные штрафы, модернизацию водоканала в Алексине намерены начать уже в 2020 году.



Как сообщили на водоканале, в последние годы в Алексине стало больше промышленных предприятий (около 25 штук), идёт преимущественно промышленный сток с превышением загрязняющих веществ. В результате все они сбрасываются в реку Мышега.

Несколько лет назад МУП «Водо-канализационное хозяйство г. Алексин» находилось на грани банкротства. В итоге накопился долг по выплатам за негативное воздействие на окружающую среду в 7,5 млн рублей, ещё 800 тысяч рублей составили пени.

Год назад на предприятии погиб ил, в результате в речку пошла канализация. Ущерб насчитали на 3 млн рублей. Как мы писали ранее, в 2020 году водоканал оштрафовали на 11 млн рублей.

«Это не штраф, эта плата складывается из нескольких составляющих: плата за негативное воздействие за 2016-18 годы», — сообщил в интервью «Первому тульскому» ио директора предприятия Сергей Коростылёв.

По его словам, старые долги намерены погасить в ближайшее время. Но решение проблемы очистных сооружений в Алексине требует очень серьёзных сумм, деньги придётся выделять из областного и федерального бюджетов. На полную модернизацию требуется 870 млн рублей — об этом мы сообщали ещё в ноябре прошлого года. Только один проект оценивается в 8 млн.

Необходимо полностью поменять систему фильтрации. Сейчас городская канализация оканчивается иловым отстойником, там оседают отходы крупной фракции, затем жидкость перегоняют в каналы с барьерами, там отсекается твёрдый мусор. Затем воду на специальной центрифуге насыщают кислородом и полезными бактериями, которые поедают биологические отходы. Затем очищенная жидкость подаётся во вторичный отстойник, где отделяют полезный ил. Дальше вода несколько часов отстаивается в пруду, а затем идёт в реку.

Такая система очистки позволяет фильтровать воду от органики и опасной химии (бензина, солярки, растворителя). В 1960-е годы, когда водоканал только заработал, очистки по двум показателям хватало. Сейчас нужно убрать из воды железо, сероводород, сложные соединения — всего 17 пунктов.

Ранее сотрудники водоканала опубликовали открытое письмо «в связи с постоянными и необоснованными обвинениями в адрес коллектива и руководства предприятия в недобросовестной работе, не исполнении прямых должностных обязанностей».