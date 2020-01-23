Сын экс-мэра Тулы Дмитрий Прокопук отправится в колонию, ему запрещено участвовать в госконтрактах

В Туле осуждён 38-летний сын бывшего мэра Тулы Дмитрий Прокопук.



Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В 1996 году его отец Александр Прокопук, в настоящее время отбывающий наказание в тюрьме за коррупцию, создал ООО «Фирма Карго». В 2004 году её директором стал Дмитрий Прокопук, получивший всю долю уставного капитала.

В 2007 году организация была переименована на ООО СУ «Ламма».

В 2016 году «Ламма» приняла участие в аукционе на комплексное благоустройство дворовых территорий в Зареченском округе Тулы, заказчиком которого выступила МУ «ГСЕЗ».

Прокопук-младший выиграл подряд, но, по версии следствия, не собирался выполнять работы в полном объёме и из материалов надлежащего качества. Впоследствии была предоставлена документация с ложной информацией, которую заказчик подписал, как считает следствие, не зная, что фактическая стоимость и качество проделанной работы ниже предусмотренных контрактом.

Всего Прокопуку было перечислено по данному контракту свыше 49 млн рублей, из которых он присвоил себе более 4 млн.

Дмитрий Прокопук признал свою вину, раскаялся, сотрудничал со следствием и возместил ущерб. В последнем слове Прокопук отметил, что у него на иждивении пожилая мать и четверо несовершеннолетних детей.

Прокуратура просила для подсудимого 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении и штрафа в размере 800 тысяч рублей, также ему запрещено в течение трёх лет участвовать в госконтрактах.

Прокопук находился под следствием с 2018 года, между тем в 2018 году «Ламма» получила несколько крупных муниципальных подрядов, в том числе на замену плитки в центре Тулы на сумму свыше 20 млн рублей.

А ранее (ещё при папе-мэре) проводила замену плитки у «белого дома» в Туле, выполняла ремонт тротуаров в Кремлёвском саду, благоустройство площади Победы, укладку плитки на Ложевой улице.

В 2019 году «Ламма» получила контракт на благоустройство площади перед Главпочтамтом в Туле, что обернулось масштабным скандалом, по факту выполненных работ сейчас тоже идёт разбирательство.