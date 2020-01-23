Депутаты Госдумы единогласно поддержали путинские поправки в Конституцию

Госдума единогласно одобрила в первом чтении внесённые президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию России.



Все фракции поддержали законопроект. За него проголосовали 432 депутата.

В его основу легли предложения, которые Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. В Конституции предлагается зафиксировать:

• Приоритет российского права над международным. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению.

• Статус Госсовета. Его формирует президент для обеспечения согласованного функционирования органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

• Расширение полномочий Госдумы — утверждение кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров с министрами (за исключением глав силовых ведомств). При этом за президентом остается право утверждать структуру федеральных органов исполнительной власти, вносить в нее изменения, а также освобождать председателя правительства от должности.

• Право президента назначать на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождать от должности глав МВД, Минобороны, МИД, Минюста, МЧС, прокуроров регионов.

• Расширение полномочий Совета Федерации. Верхняя палата сможет по представлению президента отстранять от должности судей Верховного и Конституционного судов.

• Функции Конституционного суда проверять по запросу президента конституционность законопроектов, принятых парламентом, еще до подписания их главой государства. А также численность КС — он состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.

• Требования к кандидатам на должности, которые критически важны для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Губернаторы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и судьи не могут иметь двойного гражданства или вида на жительство за рубежом.

• Ужесточение требований к кандидатам на пост президента России. Срок непрерывного проживания на территории страны увеличивается до 25 лет с нынешних 10, кроме того, претенденту на высший пост запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом в момент выдвижения или когда-либо в прошлом.

• Уточнение срока президентских полномочий. Из соответствующей статьи Конституции исчезнет слово «подряд». Новая формулировка — «одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков».

• Вхождение органов местного самоуправления и органов государственной власти в единую систему публичной власти.

• Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже прожиточного минимума и индексация социальных пособий.

• Регулярная индексация пенсий, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России.

• Вынесение пакета поправок в Конституцию на общероссийское голосование.