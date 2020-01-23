Россия по уровню демократии соседствует с Гвинеей и Конго

Россия заняла 134-е место в мировом рейтинге демократии, укоренившись в группе стран с авторитарными режимами, пишет СМИ.



Россия поднялась на десять позиций в ежегодном рейтинге британской исследовательской организации The Economist Intelligence Unit «Индекс демократии», заняв 134-е место в группе стран с «авторитарными режимами правления». Ближайшими соседями России по рейтингу стали Гвинея (133) и Республика Конго (135).

Исследователи оценивают состояние демократии 167 стран и особых территорий по пяти критериям: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, участие граждан в политической жизни, политическая культура и гражданские свободы. Показатели в каждой категории имеют собственный вес, полученные за каждый из них баллы складываются так, что максимальный общий показатель может составить 10 баллов.

Место государств в рейтинге определяется на основании общего балла, который вычисляется путем усреднения пяти групповых показателей. В зависимости от этого балла страны делятся на полные демократии (более 8 баллов), ущербные демократии (более 6 баллов), гибридные режимы (более 4 баллов) и авторитарные режимы.

The Economist Intelligence Unit признал полными демократиями 22 страны. Более трети населения земного шара живут при авторитарных режимах. Лидеры рейтинга не меняются уже несколько лет — это Норвегия, Исландия и Швеция. В список полных демократий также вошли Новая Зеландия, Финляндия, Ирландия, Дания, Канада, Австралия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Германия, Великобритания, Уругвай, Австрия, Испания, Маврикий, Коста-Рика, Франция, Чили и Португалия. При этом три последние страны покинули группу ущербных демократий.

Общий балл России, которая до 2011 года находилась в группе стран с гибридными режимами, по итогам 2019 года составил 3,11. Это выше, чем годом ранее: тогда РФ набрала только 2,94 балла — минимум за всю историю рейтинга. По мнению составителей «Индекса демократии», ждать улучшения в ближайшие годы не стоит, в том числе из-за отсутствия оппозиции. Эксперты считают, что в ближайшие пять лет напряженные отношения России с Западом и взаимные санкции сохранятся.

Россию в рейтинге опережают Украина (78-е место, гибридный режим), Молдавия, Грузия, Армения, Киргизия, Ирак, Ангола, Палестинская автономия, многие страны Африки. Хуже ситуация в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Иране, Объединённых Арабских Эмиратах, Китае, на Кубе.

Хуже всего с демократией в КНДР, Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике, Сирии, Чаде, Туркмении, Экваториальной Гвинее, Таджикистане, Саудовской Аравии и Йемене.