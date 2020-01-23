Российским оборонным предприятиям спишут долги

Вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса решён, рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава ВТБ Андрей Костин.



По его словам, предусматривается в том числе активное участие бюджета и льготная реструктуризация кредитов со стороны ведущих российских банков.

Как отметил Костин, в конце 2019 года прошло совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Указ президента носит закрытый характер.

В июле 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявлял о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 трлн рублей.

По словам Борисова, такие предприятия «живут впроголодь», обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Он предложил списать 600-700 млрд рублей долгов российскому ОПК.

По данным «Ведомостей», указ президента был подписан в первой половине января. Примерно 450 млрд рублей предполагается списать, а по оставшимся долгам правительство будет субсидировать процентную ставку, чтобы предприятие могло погасить основное тело долга в течение 10-15 лет.