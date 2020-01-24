В тульском правительстве обсудили вирус, который в регион могли занести граждане КНР

В правительстве Тульской области под председательством губернатора Алексея Дюмина прошло совещание по эпидемиологической ситуации в регионе.



Как доложил руководитель управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев, на данный момент сезонный рост гриппа и ОРВИ не зарегистрирован.

По словам министра здравоохранения Алексея Эрка, медицинские учреждения готовы к приёму пациентов на случай подъёма заболеваемости.

Также участники совещания обсудили вопрос возможного распространения нового вируса, который с конца декабря 2019 года вызывает массовые заболевания в Китайской Народной Республике. Общее число заболевших превысило 830 человек.

КНР – инвестиционный партнёр Тульской области, в регионе есть ряд предприятий, в которых работают граждане КНР.

По словам Ломовцева, в Тульской области случаев заражения этим вирусом не зарегистрировано. Для профилактики в регионе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

При этом 23 января с признаками ОРВИ были госпитализированы две студентки ТГПУ из Китая. Результаты анализов показали, что у девушек грипп группы В. В студенческом общежитии медики проводят профилактический осмотр студентов.