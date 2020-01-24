Пьяный алексинец на «бумере» пытался сбежать от полиции

В Тульской области сотрудники ДПС устроили погоню за нетрезвым водителем BMW.



Вечером 23 января в Алексине на улице Строителей сотрудники Госавтоинспекции остановили подозрительный автомобиль, однако водитель проигнорировал законные требования правоохранителей и попытался скрыться.

Полицейские последовали за ним с включёнными маячками и звуковым сигналом. В результате преследования машину остановили, никто не пострадал.

За рулём находился находился 46-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административные материалы по статьям 12.8 ч. 1 и 12.25 ч. 2 КоАП РФ за езду за рулём в нетрезвом виде и отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД.