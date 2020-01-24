В Тульской области пенсионерку обвиняют в незаконном обороте наркотиков

В Новомосковске пенсионерку будут судить за незаконный оборот наркотиков.



Она обвиняется по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере).

Следствие установило, что в августе 2018 года женщина сорвала дикорастущие кусты растений конопли, которые высушила, расфасовала по пакетам и хранила в гараже. Общий вес составил 529 г.

В феврале 2019 года она продала каннабис массой 0,6 г гражданину за 500 рублей.

Сейчас пенсионерка находится под стражей. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.