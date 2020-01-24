В Тульской области ужесточат контроль за перевозчиками и осветят все пешеходные переходы

24 января в правительстве Тульской области обсудили меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий.



Как доложил замгубернатора Сергей Егоров, в 2019 году в Тульской области снизилась аварийность по количеству происшествий, числу погибших и пострадавших. Однако стало больше мест концентрации ДТП. В январе 2020 года увеличилось число погибших в авариях.

В связи с этим в правительстве приняли решение о необходимости ужесточить контроль за безопасностью пассажирских перевозок со стороны сотрудников ГИБДД и Ространснадзора, осветить все пешеходные переходы и оперативно восстановить стёртую разметку, информировать водителей об участках повышенной аварийности, провести ревизию учреждений, принимающих участие в обучении водителей.

Также в местах концентрации ДТП в обязательном порядке разместят видеокамеры, расширят возможности систем автоматической фотовидеофиксации правонарушений.