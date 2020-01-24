В Туле после скандалов с подрядами уходит с поста директор «Городской службы единого заказчика»

Алексей Федосеев покинет пост директора «Городской службы единого заказчика».



Занимавший должность замминистра строительства и ЖКХ Тульской области Алексей Федосеев возглавил «ГСЕЗ» в 2017 году, после того как на руководство службы завели уголовные дела.

Фигурантами уголовных дел стали директор «ГСЕЗ» Максим Кольцов, его заместитель Сергей Колодяжный и ведущий инженер отдела благоустройства Александр Мархель.

Также к уголовной ответственности были привлечены два представителя ООО ТСК «Паритет» Осипова и Атоян.

В октябре 2019 года Федосееву было внесено представление за срыв сроков ремонта площади перед Главпочтамтом в Туле. А на днях был отправлен в колонию директор фирмы-подрядчика ООО СУ «Ламма» Дмитрий Прокопук.

Также в прошлом году был осуждён гендиректор ООО «Скип» Иван Портненко за мошенничество в особо крупном размере при выполнении комплексного благоустройства в Пролетарском и Центральном округах Тулы. За весь период работы ООО «Скип» выполнило 40 контрактов с «ГСЕЗ» на сумму свыше 566 млн рублей.