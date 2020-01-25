Новый премьер ввёл надбавки для росгвардейцев, работающих на акциях протеста

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввёл дополнительную надбавку для сотрудников Росгвардии, обеспечивающих безопасность на массовых мероприятиях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Копия постановления размещена на сайте правительства, пишут «Ведомости». «Принято решение установить ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% соответствующего месячного оклада», – говорится в документе.

Надбавка в размере до 100% оклада также вводится для сотрудников МВД, участвующих в охране общественного порядка.

Введение надбавки повысит уровень социальной защищённости сотрудников правоохранительных органов, участвующих в обеспечении общественного порядка, поясняется в постановлении. Размер и порядок выплат будет определять руководство МВД и Росгвардии.

Ранее МВД сообщило, что в 2019 году в Москве было проведено 155 несанкционированных акций протеста. Во время них за нарушения общественного порядка были задержаны более 3 тысяч человек.