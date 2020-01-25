Первый в Тульской области мусоросортировочный завод появится в Дубне

Уже в 2020 году в Тульской области должен заработать первый муросортировочный завод.



Об этом сообщил заместитель директора регионального оператора по обращению с отходами «МСК-НТ» Алексей Петрухин на заседании муниципальных депутатов в Алексине.

По его словам, сортировать мусор будут в Дубенском районе.

«Те мощности, которые сейчас нами создаются, уже находятся в высокой степени готовности — порядка 80-90%», — пояснил Петрухин.

Он добавил, что объект может быть введён в эксплуатацию уже в конце первого полугодия текущего года.

В дальнейшем в муниципалитетах будут установлены контейнеры отдельно для отходов двух фракций: влажной и сухой. Их будет забирать разного рода техника. Отходы будут сортироваться на предприятии в Дубенском районе.