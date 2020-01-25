Новомосковским общественникам хотят добавить полномочий

В Новомосковске внесут поправки в положение об общественном совете при муниципальном образовании.



Соответствующий проект внесён на рассмотрение местных депутатов, сообщает издание «Новомосковск сегодня».

На общественников предлагается возложить ряд новых полномочий: утверждение доклада главы администрации, оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков и др.

Общественный совет состоит из 24 человек, исполняющих свои обязанности на общественных началах. Персональный состав совета утверждается решением собрания депутатов из числа кандидатов, предложенных равными долями главой администрации, самим собранием депутатов и Общественной палатой Тульской области.