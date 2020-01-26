Алексинский футболист, до смерти забивший бабушку, не сумел обжаловать приговор

Вступил в силу приговор бывшему футболисту из Алексина, который до смерти избил собственную бабушку.



38-летний мужчина был признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что 24 мая 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс не менее восьми ударов по голове и не менее 22 ударов по телу своей 80-летней бабушки, от полученных травм женщина скончалась.

Осуждённому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый и его защитник, подали апелляционные жалобы, которые суд оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.