В Туле судебный пристав промышляла взятками

В Туле бывший судебный пристав-исполнитель осуждена за получение взятки.



40-летняя женщина обвинялась по ч. 1 ст. 291.2 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Следствие установило, что судебный пристав-исполнитель в октябре-ноябре 2018 года трижды получила взятки за прекращение исполнительных производств.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на 4 года.