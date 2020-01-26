Прокуратура нашла в Туле пожароопасную гостиницу

Прокуратура нашла в тульской гостинице, принадлежащей ООО «Земля плюс», нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.



Так, в гостинице не обеспечен необходимый класс пожарной опасности строительных материалов, двери на центральном входе открываются не по направлению выхода из здания, не ведётся учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале, нет системы автоматической пожарной сигнализацией.

В отношении директора и индивидуального предпринимателя вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по статье 20.4 КоАП РФ, директору объявлено предупреждение, а предпринимателю назначен штраф в размере 22 тысяч рублей.