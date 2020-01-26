В Тульской области оцифруют все актовые книги загсов

Тульские депутаты рассмотрят поправки в региональный закон «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния».



Документ предусматривает обязанность органов местного самоуправления обеспечить перевод в электронную форму актовых книг до 31 декабря 2020 года. Его рекомендовал к принятию комитет по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Тульской областной Думы.

На оцифровку актовых книг загсов будут выделены средства из федерального бюджета.