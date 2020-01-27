Депутаты Госдумы от «ЕР» предложили законопроект о раздаче бедным списанной в магазинах еды

Депутаты от «Единой России» Сергей Вострецов и Николай Валуев подготовили законопроект, предлагающий внести поправки в Налоговый кодекс, которые помогут облегчить налоговое регулирование передачи товаров в благотворительных целях.



Законопроект в настоящее время направлен в правительство для получения официальных отзывов профильных министерств.

«Анализ показал, что продукция, пригодная к употреблению, но реализация которой до истечения сроков её годности по каким-либо причинам невозможна, попросту вывозится на полигон. Потому что это выгоднее, нежели её передача на благотворительные цели. И это происходит в стране, население которой во время ВОВ пережило блокаду, голод. Нужен простой и понятный механизм, чтобы продукты, которые еще можно употреблять в пищу, получали те, кто в них нуждается», — заявил Вострецов.

Депутаты предлагают освободить безвозмездную передачу продуктов, ещё пригодных для употребления, от налога на прибыль и НДС, которые сейчас составляют 40% от цены переданного. Фактически сейчас благотворительная передача приравнена к продаже.

По данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности в 2019 году, составило 21 млн человек. Около 14 млн жителей России питаются некачественной и низкокалорийной едой.