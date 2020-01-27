В Киреевске пытались с нарушениями отдать в аренду участок под магазин

В Тульской области антимонопольщики предписали аннулировать аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.



В управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба на администрацию Киреевского района. Её автор посчитал, что при проведении торгов чиновники не указали полную информацию в отношении разрешённого строительства объекта капитального строительства – магазина.

Оказалось, что администрация нарушила требования Земельного кодекса, не указав допустимые параметры разрешённого строительства магазина, что привело к нарушению принципа информационной открытости закупки и лишило потенциальных участников аукциона возможности сформировать полное представление о предмете торгов.

По результатам рассмотрения жалобы УФАС выдало администрации Киреевского района предписание об аннулировании проведённого открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.